Andrea Rincón defendió a Julieta Ortega y disparó contra Mariano Martínez

Intrusos al revelar que sufrió violencia de parte de una actriz que se excedió con los golpes durante una escena durante las grabaciones de una tira. Días atrás, Mariano Martínez sorprendió enal revelar que sufrió violencia de parte de una actriz que se excedió con los golpes durante una escena durante las grabaciones de una tira.

El momento fue tan brusco, según el actor, que hasta sufrió sordera temporaria de un oído. No quiso revelar el nombre de la mujer ni de la ficción, así que enseguida comenzaron las especulaciones sobre quién había sido la culpable.

Una de los nombres que trascendieron fue el de Julieta Ortega, que compartió cartel con Martínez en "22, el loco" y un video que salió a la luz con una escena de violencia entre ellos, impulsó el nombre de la morocha dando por confirmado el rumor.

Este viernes, de visita en Confrontados, la Rincón defendió a su amiga: "A veces la gente busca un poquito de prensa, si Julieta sirve para que él pueda llevar un plato de comida más a la casa bienvenido sea, la verdad que no tengo idea", arrancó a decir.

"Julieta no es violenta. Que lo diga de mí, que me puedo llegar a poner loca con alguien, Julieta que le levante la mano a alguien, me río. Yo sé que él habló con Julieta y le dijo que nunca la había nombrado a ella y que le dijo 'jamás hablaría así de vos, yo voy a salir a desmentirlo' y después nunca salió a hablar, así que hay gente a la que le gusta que lo nombren", continuó.

"No voy a hablar mal de este señor porque no lo conozco, pero se ve que le gusta eso. A mí no me gusta que se metan con las personas que quiero", concluyó.

