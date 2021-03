Andrea Politti rompió en llanto en "Corte y Confección": "Me emociona mucho"

Una nueva e intensa semana se vivió en el taller de “Corte y Confección”. El programa conducido por Andrea Politti va entrando en la recta final y cada vez se complica más la competencia. Las celebrities no descansan y quieren demostrar que tienen con qué para ser los ganadores del certamen producido por La Flia para las tardes de eltrece.

Como todos los viernes, se dio a conocer el voto secreto. En esta oportunidad a quien le tocó ir al desafío de pre eliminación fue al Bicho Gómez, Anita Martínez, Aníbal Pachano y Barbie Vélez. El exigente jurado decidió salvar a Pachano, que viene pisando fuerte y sorprendiendo con sus creaciones. La segunda afortunada fue Barbie, que respiró aliviada al enterarse de la noticia.

De esta manera quienes quedaron enfrentados fueron Anita Martínez y el Bicho Gómez que a pesar de que los une una estrecha amistad, debieron competir fuertemente para convencer al jurado. Vero De La Canal, Fabián Zitta y Benito Fernández fueron los encargados de tomar la decisión final y optaron que sea Anita Martínez la que abandonara el taller.

Entre lágrimas de emoción, Anita se despidió de sus compañeros y de lo que sin duda fue una gran experiencia en su carrera. Y Andrea Politti no pudo aguantar las ganas de llorar al ver el homenaje que le hizo la participante en su presentación de la vidriera.

“Anita, contame tu vidriera, tu historia”, le empezó pidiendo Andrea. “Me llamaron al vintage y… voy a llorar. Me imaginé que esta era una de esas tiendas de barrio de ferias americanas que siempre la tienen familias. Pensé que éramos dos hermanos, que éramos nosotros en esta despedida, y se llama ‘Corte y confección’, porque viste que en todas las mercerías dicen ‘Corte y confección’, y te cuento que es ropa de circo, ahí le hice un homenaje a este que me parecía re ‘pachanesco’, y puse ‘Homenaje a Pachano no se vende’, y puse ropa de teatro, porque me identifica a mí”, explicó Anita.

Y prosiguió: “Y esa valija dice ‘Homenaje a Politti’, porque me lo contaste vos (risas), no sé si lo querés contar. Esto es lo que aprendí acá con la señora Noetinger, que es un ‘fascinator’. Está la máquina de coser, en homenaje a Elsa Serrano. Y como alguno de los dos se fue, se cierra por duelo”.

“Bueno, a mí me emociona mucho, porque yo me acerqué a Anita y, cuando vi las valijas…”, dijo Politti y no pudo seguir por las lágrimas. “Lo que pasa es que todos tenemos una historia, una vida (se emociona), es tremendo, y nos atraviesa todo, ¿no?”, le resaltó Martínez.

“Y vos contactaste con esa emoción, y yo vi esas valijas y te dije ‘Era yo cuando los inicios eran muy difíciles y yo andaba con una valija roja por la calle sin saber adónde ir (llora, mientras todos aplauden). Pero ahora estoy acá y vos estás acá, y los dos son dos artistas que a mí siempre me llegaron al corazón. Quiero decírselos. Tremendo lo que hicieron”, elogió la conductora.

