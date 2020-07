Andrea Politti se quebró al hablar de su padre a 40 años de su muerte

Andrea Politti se emocionó hasta las lágrimas al recordar a su padre Luis a 40 años de su muerte en el exilio.

La conductora de "Corte y confección", El Trece, cerró el programa con un homenaje a su papá.

"Les quiero contar que hoy es un día muy especial para mí. Ustedes saben que yo soy hija de un gran actor argentino, Luis Politti, y hoy se cumplen 40 años de su partida", comenzó movilizada Politti.

Y agregó: "Lamentablemente, él murió en el exilio en 1980 y quiero compartir con ustedes este videito que mi marido hizo con mucho amor. La idea es recordarlo con mucho amor, hizo un montón de películas. Quiero que lo recuerden, no se olviden de él, era un gran actor".

Y comentó entre lágrimas: "Yo sé papi que estás conmigo, que tu alma es tan luminosa y tan fuerte... Recordarte siempre con todo el amor, cariño y una sonrisa".

"Has sido un excelente papá y agradezco a este programa que me dé la posibilidad de que la gente no te olvide porque es un actor nuestro. Hoy nos vamos con este recuerdo, es un día muy especial", cerró la conductora.