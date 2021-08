Andrea Politti se emocionó al hablar de la triste muerte de su padre: "Todo era trágico"

Andrea Politti se emocionó al hablar de la triste muerte de su padre en el exilio, hace más de 40 años, y ella no pudo despedirse de él en persona y se enteró de la triste noticia de su muerte por teléfono.

“Yo era muy chica y me enteré de su exilio de una forma muy extraña. Era el Día del Padre y él no llegaba. Fue toda una situación muy traumática. Por suerte, pude estar en España con él y siento que en esos mese fue el mejor padre del mundo”, precisó la conductora en "Podemos Hablar", Telefe.

“Se murió en el año 80, en el exilio, y no me pude despedir. Yo intuía que algo malo pasaba porque las cartas no llegaban. Llamé y me atendieron del cuarto de defunciones. Ahí se me cayó el teléfono. Me llevó mucho tiempo superarlo”, comentó Andrea.

Y reconoció que ese dolor aún sigue: “Cada vez que llega el 14 de julio, la fecha en que falleció, siempre estoy triste, pero me pasa que haciendo teatro me encuentro con él”.

Y comentó que años más tarde se enteró que su padre tenía dos hijas, con quien se pudo ver: “Hice el famoso ‘Gente que busca gente’ y me pude encontrar con ellas. Una está en Alemania y otra en México. Estuvo muy bueno, pero no hay vinculo porque lo tenés que crear y construir”.