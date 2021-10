Andrea Pietra: "Perdí nueve meses de embarazo pero lo cambié por una vida de amor y plenitud"

"Esa era la hija que me estaba esperando a mí y yo la madre que tenía que tener", indicó la actriz Andrea Pietra sobre la adopción de Ani, hija que tiene con el empresario Daniel Grinbank. El video.

Andrea Pietra estuvo el domingo en Almorzando con Mirtha Legrand y reveló con mucha emoción los detalles de cómo fue la lucha para convertirse en madre.

Andrea adoptó a Stephanie, oriunda de Haití, hace once años, y contó: “Ella conserva su nombre biológico, después tiene el mío y después tiene el de Daniel (Grinbank). Yo adopté monoparental en Haití porque había que estar casados y no somos casados, no estábamos casados…”.

En esta misma línea, Andrea subrayó la importancia de su madre en el proceso de adopción: “Mi mamá murió en el 2001. Tenía una relación muy espectacular con mi madre, la amaba profundamente. Ella ha hecho un recorrido en su vida, murió a los 59 años y yo dije, el día que tenga un hijo, ‘ojalá tenga una hija y le pueda poner Ana’, el nombre de mi mamá”.

“Yo siempre le llamé Stefy de bebe, desde que tiene 6 meses. Siempre fue Stefy, Stefy, Stefy y cuando cumplió 2 años empezó a decir Ani. Entonces, me decía Ani y yo decía: Stefy, ni siquiera le decía Stephanie”, continuó su relato. “No te contestaba”, aseguró la actriz.

Y explicó: “Tenía una cosa férrea con Ani, Ani y un día me dí cuenta, se me llenaron los ojos de lágrimas, miré al cielo y dije mamá, me estás mandando este mensaje de amor absoluto y ella se puso Ani”.

“Ella no se lo cambia ni loca. A ella le gusta que le llamen Ani. Yo le refuerzo mucho su nombre de cuna porque Stephanie quiere decir coronada con la luz del sol y ella es una coronada con la luz del sol”, cerró movilizada Andrea.