Andrea Ghidone dio su opinión sobre el caso Fardin-Darthés: "No a la habladuría barata, sí a las pruebas y condena"

La actriz y bailarina uruguaya viene de alcanzar la cifra de 10000 espectadores con su musical "Madame Tango", teatro Lola Membrives, y dio su visión sobre el caso que conmociona al espectáculo.

"Yo sigo diciendo qué tal vez la forma no fue la mejor. La inocencia hay que priorizarla, claro, sino cualquiera dice tal o cual cosa. Volvemos a lo que hemos hablado mil veces: esa puta costumbre de colocar una etiqueta, eso sí es injusto", expresó Ghidone.





"¿Qué sabemos? Cada uno sabe de su vida y el abuso es grave, por supuesto. Entiendo que no es lo mismo a mi edad donde digo no, que a los 13. Lo de hacerlo público sirvió para que se hablen otras y esto hace que sepamos que cada día matan 17 mujeres, ¡una locura! ¿Cómo no decir basta a eso? No a la habladuría barata, sí a las pruebas y condena", añadió la rubia, que seguirà en la cartelera porteña con su espectáculo hasta el 22 de abril.