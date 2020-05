Andrea Estévez: "Estoy pasando el momento más difícil de mi vida"

En medio de la cuarentena obligatoria por el coronavirus, Andrea Estévez reconoció que atraviesa un doloroso momento personal.

Esto tiene que ver con la tirante relación con el padre de su única hija, Hannah, fruto de su relación con Juan Manuel García. Además, se suma la reciente muerte de su papá, en febrero de este año.

“A los 10 días de nacida mi hija descubro una infidelidad, seguida de una cantidad de mentiras increíble, como que me estaban abriendo los ojos por todos lados. Esperé los tres primeros meses porque no podía sacar a mi hija del país", recordó la actriz en el ciclo "PH, Podemos Hablar".

"Por suerte estaban mis papás, que se iban a ir a los 10 o 15 días y se quedaron casi hasta el final de mi estadía. Dije ‘regreso a la Argentina’. En ese momento no me había separado pero estábamos en crisis, con una hija de por medio. Él no volvió nunca más hasta el día de hoy. A su hija no la ve hace un año y ocho meses”, agregó Andrea.

Y añadió sobre su ex: “En ese momento él quiso recomponer la relación a la distancia, pero hace poco me enteré de que se casó seis días después de que yo me volví. Me enteré por los medios. Conocía a la persona con la que se casó porque habíamos compartido comidas y ella estaba con su novio de cuatro años al lado. Así que es como raro”.

Además, contó que no la está pasando nada bien por la reciente muerte de su padre, en febrero de este año, a causa de un infarto.

"Todo eso más la pérdida de mi viejo hicieron que esté pasando un momento difícil. Digo que estoy pasando el momento más difícil de mi vida pero soy una mujer positiva y le tiro para adelante. Le meto para seguir. No estoy en un momento de paz”, finalizó Estévez.