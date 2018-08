Andrea Estévez emitió un comunicado y desmintió a Javier Ceriani: "Desconoce absolutamente mi vida privada"

Estados Unidos donde pasaba unas lindas vacaciones con su ex novio, Juan Manuel García. Fue un año complejo para Andrea Estévez que pensaba dar a luz a su hija en nuestro país pero por recomendación médica no pudo regresar dedonde pasaba unas lindas vacaciones con su ex novio,





Hanna en su vida y de atravesar por la primera instancia de la maternidad, la actriz y modelo contó en un móvil para "Infama Recargado" que se separó del papá de la nena por reiteradas infidelidades que no puede perdonar. Tres meses después de recibir a

"La traición, la mentira y la infidelidad son cosas que no puedo perdonar. A mí me cuesta y me duele mucho, son cosas que no espero de la persona con la que estoy", contó Estévez.

Javier Ceriani contó información sobre la separación de Estévez desde Estados Unidos.





Ante estas palabras, la actriz se volcó a las redes sociales con un comunicado para desmentirlo: "Ante las declaraciones del Sr. Javier Ceriani en conocidos programas de televisión de Argentina, quiero aclarar que no tengo ni tuve jamás relación personal, laboral ni profesional con él , desconoce absolutamente todo de mi vida privada".

