Andrea del Boca y su abogado, ¿juntos en cine en un thriller policial?

Andrea del Boca y su abogado Juan Pablo Fioribello podrían aparecer juntos en la pantalla grande. y su abogadopodrían aparecer juntos en la pantalla grande.





"Mamá Corazón". La actriz confesó que necesita trabajar y que podría grabar una película con letrado que la defiende en la causa por la telenovela





En una entrevista con el programa "Implacables", la actriz y su abogado hablaron sobre el futuro y comentaron sobre las ofertas de trabajo.

andrea del boca 2.jpg



Del Boca explicó que tiene la posibilidad de realizar un programa para "conocer entre los aromas el espíritu de cada pueblo o de cada ciudad. Podríamos decir que la comida es el alimento del alma. En un momento se planteó la posibilidad de viajar no como actriz sino como Andrea, como una turista que viaja".





Y agregó también: "Tengo un ofrecimiento para hacer una película con mi letrado. Es un thriller. Estamos hablando a ver si lo convenzo".





El abogado, ante esto, contó: "Le llegó la propuesta para que haga algo en el cine con un thriller policial bastante fuerte. Incluiría la figura de un abogado dentro de la película pero no me veo en ese campo porque soy abogado penalista. Habrá que ver el guión pero no soy actor y nunca hice teatro en mi vida".





¿Avanzará el proyecto en cine?