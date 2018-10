Andrea del Boca en Incorrectas: "Lo que está en la causa no es lo que se dice en los medios"

"Mamá Corazón", Moria Casán mostró su fastidio con la actriz cuando se enteró en el aire de Intrusos que la intérprete tenía pactada una visita al programa de Mirtha Legrand antes de concurrir a su programa. Días atrás, en medio del escándalo, procesamiento e inhibición de bienes que pesa sobre Andrea del Boca por los fondos que recibió del Estado en el Gobierno K para la ficciónmostró su fastidio con la actriz cuando se enteró en el aire de Intrusos que la intérprete tenía pactada una visita al programa deantes de concurrir a su programa.

Pero la mala onda entre ambas duró poco y este viernes, tras postergar su visita al envío de Mirtha, Del Boca, finalmente, dialogó con La One en Incorrectas, uno de los ciclos que la Casán anima en América.

Ya con Andrea sentada frente a Moria, la charla tocó temas fundamentales, como su relación con Silvestre- quien había dicho hace tiempo que lo habían obligado a estar con Andrea- y la situación legal que hoy atraviesa por Mamá Corazón.

"Cuando estaba mi padre todavía enfermo, este señor tuvo la bajeza de sugerir que mi madre me había ´entregado´. ¡Justo ella! Estuvo 4 años ´obligado´ a estar conmigo, no sé cómo aguantó; tapas de revista, mucho trabajo... me da mucha pena además que me haya acusado de hacerme un aborto. Yo me jugué por él, tenía 17 años y me enamoré. Pero eso me hizo crecer como mujer y aprender a defender el amor", dijo sobre su ex.

Más tarde, con su abogado presente, Andrea se refirió a sus problemas legales y volvió a desligar a su padre, Nicolás del Boca- ya fallecido- de los rumores que indicaban que él la había metido en los inconvenientes legales que hoy en día pesan sobre su persona.

"Sólo tres personas salieron a bancarme. Segundo Cernadas, Fabián Gianola -con el que políticamente no coincidimos en nada- y vos Moria. Pero de parte de los medios se hablaron muchas cosas de mi padre, y está muy en carne viva para la familia. Me pareció una falta de respeto, él no se puede defender".

Sobre Fabián Mazzei, Andrea aseguró que "dijo una cosa en los medios y otra ante la justicia. El sostuvo que cobró todo lo que decía su contrato".

No te pierdas el video de esta nota!

Embed