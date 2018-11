Andrea del Boca habló sobre los rumores de romance con su abogado: "Nos estamos haciendo amigos"

"Falta de respeto" y respondió sobre los rumores que la vinculan con su abogado, Juan Pablo Fioribello, quien la representa ante la Justicia por el caso de la novela "Mamá corazón". Este viernes, Andrea del Boca dialogó con el ciclo radial de Fernando Prensa,y respondió sobre los rumores que la vinculan con su abogado,quien la representa ante la Justicia por el caso de la novela

"No, no estoy saliendo con mi abogado Juan Pablo, imaginate, él me está ayudando a salir de una situación muy complicada y estoy muy agradecida con él, además él es el responsable de que yo haya salido a los medios a hablar después de más de dos años de silencio... Y por otro lado no ando averiguando la situación sentimental de él (Risas) la verdad no sé de dónde salió el rumor, nos estamos haciendo amigos, lo aprecio y le estoy agradecida, pero nada más", arrancó a contar Andrea.

Luego y, en otro orden de temas, la actriz reveló por qué APTRA no homenajeó a su padre, Nicolás del Boca, en los Martín Fierro: "Mi madre fue la que no quiso que homenajearan a papá. Nunca le dieron un premio y nos pareció que debería haber sido un homenaje en vida, que pudiera verlo".

"¿Cómo sobrevivo sin trabajar hace tres años? Somos una familia, en algún momento yo ayudé a mis hermanos ahora ellos y mi cuñado (Enrique Torres) me ayudan a mí".

Andrea también respondió sobre su hija y su rol como madre: "Ser mamá de una adolescente de 18 años es maravilloso, ella no está de novia pero tiene varios gavilanes que le rondan y yo trato de aconsejarla, que decida ella, pero la aconsejo lo más que puedo".

Finalmente, habló sobre su futuro artístico: "Hay proyectos de volver al cine o algo en tele. Veremos qué sale", concluyó.