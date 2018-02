Andrea Campbell: "Estoy muy feliz y agradecida a LAM por el lugar que me dan"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Andrea Campbell participó en el panel de Ángel de Brito en "Los Ángeles de la mañana", El Trece.





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Andrea quien nos comentó sobre esta experiencia en el programa.

andrea campbell 2.jpg



"Estoy muy feliz. Vamos a ver si se puede prolongar esto o no porque yo soy abogada y trabajo a la mañana cuando hay Tribunales, con lo cual es medio difícil de compatibilizar. Pero si pudiera hacerlo a mí me encantaría y si no iré para los reemplazos como me sugirieron en algún momento", explicó Campbell.





Y agregó: "La buena onda existe creo que por ambas partes, estoy feliz y muy agradecida a LAM por el lugar que me dan en un programa que la verdad es genial. Estoy muy contenta".