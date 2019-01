Andrea Campbell: "En una Navidad, Darthés me tocó la cola delante de su mujer"

Andrea Campbell, que tenía una relación de amistad con Juan Darthés y su mujer, María del Carmen Leone, contó en "Nosotros a la mañana" (El Trece) una incómoda situación que vivió con el actor hace aproximadamente 10 años. , que tenía una relación de amistad cony su mujer,, contó enuna incómoda situación que vivió con el actor hace aproximadamente 10 años.





"Una vez, en una cena de amigos, yo estaba de espaldas y él apareció, me dijo 'vamos a comer', y me tocó la cola. Enseguida se rió y dijo que me había confundido con su mujer. María estaba ahí y también se río", relató la panelista del ciclo que conduce Fabián Doman.





"Estaban mi marido y mis hijos ahí. Fue muy incómodo. Hoy me hace ruido. Lo sentí como una actitud de macho alfa, de dominación... no sé si fue una equivocación", indicó.

Luego, contó que su reacción fue "pegar un salto": "Él (por Darthés) me dijo 'uy, me confundí. Ja, ja...'. Fue una situación incómoda. 'Perdoname, creí que eras María', me dijo también. Yo tenía 20 kilos más que María en ese momento".





Por último, Campbell explicó que lo que ocurrió aquella noche le "hace más ruido ahora". "En el momento pensé que se había confundido. Pero meterle semejante mano en la cola a tu mujer en plena reunión de Navidad no me parece, pero ellos tienen sus usos y costumbres. La cuestión es que no era la mujer, era yo. Era una actitud de dominación y de yo la tengo más grande que todos", remarcó.