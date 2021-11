Andrea del Boca recordó cuando su hija Anna Chiara le contó que fue víctima de abuso

Andrea del Boca estuvo como invitada el domingo a Debo decir, América, y recordó el día en que su hija Anna Chiara le contaba de la situación de abuso que pasó con su padre, Ricardo Biasotti.

La joven ya inició en la Justicia los trámites para cambiarse su apellido paterno mientras sigue adelante la causa que le inició a su padre por aquel episodio caratulado como "abuso sexual y corrupción de menores".

“¿Qué fue lo primero que te pasó cuando ella te dijo ‘me pasó esto con mi papá’?”, le preguntó Luis Novaresio a Del Boca en el ciclo de América.

Y la actriz recordó conmovida: “Yo sentí que se me abría la tierra debajo mío. Era mucho dolor, porque era el momento en que habíamos vuelto de la cremación de mi papá. Y la verdad es que fue muy duro porque lo largó cuando ella pudo y como pudo”.

“Estábamos con mucho dolor, obviamente, por mi papá. Y cuando lo empezó a contar, era como si tuviera ganas de poder volver el tiempo atrás y cambiarlo", agregó Andrea.

Y remarcó: "Yo sentía que había cosas que no estaban bien, pero no lo sabía porque yo no estaba. Cuando tenés un hijo dejas de sentir que sos el centro del mundo, entonces tiene mi clave del teléfono, conoce toda mi vida”.