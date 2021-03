Andrea Del Boca negó ser la coachde Cristina Fernández: "Sería un honor darle clases"

Andrea del Boca pasó hoy por el ciclo "Fantino a la tarde" que conduce Alejandro Fantino y habló sobre el mito instalado sobre supuesto coucheo a Cristina Fernández de Kirchner.

“Por la memoria de mi padre, la verdad es que nunca. Sería un honor porque, realmente, yo la admiro como política, como líder, la respeto. Lo he dicho un montón de veces, pero siguen insistiendo ¿Vos creés que la doctora necesita de alguien que la coachee? Con la cantidad de años y de experiencia que tiene. Yo creo que no. Tiene años de ser diputada, de política, es un animal. No se puede subestimar su capacidad de oratoria”, expresó Andrea.

Y agregó: “En los momentos que acompañé, tenían que ver con temas sociales, los cuales creo, defiendo. Y creo que mi rol como artista es, a través de lo mío, que es la ficción, no es enseñar pero sí acompañar”.

“Desde Celeste, en el año 1991, que fue la primera telenovela que trató el tema del sida, después en Antonella se trataba el tema del cáncer de útero, en Perla Negra se trataba el tema del trasplante de médula ósea, el cáncer de mama. De alguna manera, la ficción representa la realidad, la vida cotidiana, entonces no podés estar excluido y contar una historia separado de lo que pasa porque el público se tiene que reflejar en esos personajes”, añadió.

En lo profesional se supo que Enrique Torres, autor de las telenovelas argentinas más célebres de la década del ´90, prepara una reversión de Perla Negra para esa misma plataforma protagonizada por Anna Chiara del Boca, la hija de Andrea.

