Andrea del Boca: Aparición de viejos candidatos y la posibilidad del sexo virtual

En su departamento familiar, dónde cumple su aislamiento social obligatorio junto a su hija Anna, su madre, Ana María, su tía, Sara y Kion, Andrea del Boca cuenta que pasa sus días ordenando, mirando series, escribiendo, haciendo gimnasia y cocinando para su familia y sus amigos.

"Mi mamá tiene 89 años y mi tía 86, son dos adultas responsables que no salen para nada. Así que el mío es un miedo que tiene más que ver con ciertos cuidados. Igualmente, hay muchos hábitos que los tengo incorporados desde hace años, cuando mi papá (Nicolás del Boca) estuvo enfermo", contó Andrea en charla con Teleshow de Infobae.

Y agregó sobre cómo lleva la cuarentena su hija, Anna Chiara: "Ella está de novia desde hace unos meses y, obviamente, me duele que justo le haya agarrado todo esto. Porque, más allá de que pueda estar en comunicación permanente con él, es como que se está perdiendo una etapa muy linda. El otro día fue el cumpleaños del muchacho y ella le mandó una torta con una moto. Pero esta situación le impide disfrutar a pleno de este momento".

Sobre su presente sentimental, Andrea dijo: "No he estado de novia en estos últimos tiempos. Así que nada. Obviamente, me encantaría y no lo descarto. Pero bueno, en esta situación también se complica. Y es raro, porque aparecen algunos señores de hace mucho tiempo...".

"De repente, te aparece un mensaje y vos decís: “Pero si hace mucho tiempo que no hablábamos, ¿qué pasó?”. Parece que el encierro les pega a algunos así y empiezan a mandar WhasApp preguntando si charlamos. “Bueno, sí, charlemos”, les digo", reveló.

Consultada por sobre la modalidad del sexo virtual, Del Boca enfatizó: "Eso es para otra edad. Yo soy de la vieja escuela. Creo que esto va a pasar en algún momento. Pero a mí me gusta mirar a los ojos a la otra persona y no a través de una cámara...".

