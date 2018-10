Anamá Ferreira se enfureció con el programa de Luciana Salazar: "La pasé muy mal"

Anamá Ferreira la pasó pésimo en el programa "Chismoses" que Luciana Salazar y Tartu conducen por Net. Tv, cuando intentaron cruzarla telefónicamente con Marcelo Mascaro, una de las ex parejas de la morocha. la pasó pésimo en el programa "" queconducen por Net. Tv, cuando intentaron cruzarla telefónicamente con Marcelo Mascaro, una de las ex parejas de la morocha.

"No me hagas esto... hoy es un día imposible acá. La pasé mal desde que llegué. Me trataron mal en maquillaje, todo mal. No me fui porque yo soy educada y me quedé acá, pero no me hagan esto, sino no vengo. Me retiro y ustedes sigan", disparó Anamá ante los animadores del programa.

Luego, cuando Augusto Tartufoli le explicó que Marcelo quería pedirle perdón: "Si llamó y sabés que dijo: 'quiero pedirle perdón'". "¿Perdón de qué?", preguntó ella.

"Hay chicos de por medio que van colegio. La nena tiene 17 y se queja porque el padre habla por televisión. La verdad que yo de mi vida privada no hablo. Si quieren hablar de mi trabajo, lo hacemos, pero esto no me interesa", siguió.

"Igual no va a salir al aire, estaba entusiasmado porque era la única manera que tiene para hablar contigo", dijo el ex Intruso. "Está haciendo todo para reconquistarte", acotó Luciana.

"Dejame de joder, la televisión no es lugar para reconquistar a nadie, la verdad que hoy no tenía que estar acá", disparó Ferreira.

Pero el enojo de Anamá no quedó ahí y chicaneó a Salazar: "Vos estás en un lugar y te ponen a Redrado en un teléfono... ¿te gustaría?". "No se si no me gustaría, porque no diría nada malo mío", contestó la vedette.

Más tarde, Anamá hizo su descargo en Twitter. "Recién salgo del programa @chismosesnet de @lulipop07. Me hicieron una entrevista horrible. Tan grande fue la falta de respeto que me tuve que ir. Ojala no le hagan pasar lo mismo a ningún otro artista. Me llevaron ahí y me quisieron hacer hablar con MI EX en vivo. Ese tipo de televisión ya fue. Si les gusta el puterio busquen personas que se sumen a eso. Yo estoy en el medio para sumar alegría y buena onda, no para generar mierdas", escribió.

"Jamás te quisimos hacer sentir mal, todo lo contrario. Por mi parte te pido disculpas si realmente no la pasaste bien. Igual creo que tal vez ya venías enojada por lo que te pasó en maquillaje. Mi cariño para vos, Anamá", le respondió Luli.

"El puterío háganlo con gente que esté dispuesta a eso. La pasé MUY MAL. MUY MAL. Estoy muy caliente. Tengo ganas de revolear un ananá por la ventana", continuó la brasileña.

¡Escándalo to-tal!

Mirá!

