Anamá Ferreira: "Del racismo no hay disculpas, quiero que haga trabajos comunitarios"

Edith Hermida comenzó su programa, Está en tus manos, de forma normal pero antes de comenzar a jugar se pudrió todo entre sus dos invitadas: Anamá Ferreira y Adriana Aguirre.

Como era la primera aparición de Adriana después de su problema en la pierna tras el accidente que tuvo en el verano, la vedette comentó cómo se sentía y qué le había pasado.

En ese momento, se escucha la voz de Anamá que le dice: "¡Vamos a jugar, Adriana!". Acto seguido, Aguirre se despachó con el comentario que derivó en la ira de Ferreira: "¡Dejame hablar, mono!".

Al regresar del corte publicitario, la conductora explicó que Anamá Ferreira se fue ofendida por lo que le dijo Aguirre. "Fue un mal entendido. Hace cinco meses que estoy con un psicólogo y que vine a divertirme. Si le dije algo que la hizo sentir mal le pido perdón. Ella tiene que entender que yo vengo de esto, con problemas y le hice un comentario porque la quiero pasar bien", argumentó Adriana.

Anamá explicó en Twitter por qué se fue enojada del programa y fue agradeciendo los mensajes de apoyo que recibió tras el mal momento vivido.

En charla exclusiva con PrimiciasYa.com, Anamá explicó cómo vivió esa tensa situación: "Fuimos al corte y yo le dije de todo. Ella dijo que no se da cuenta de lo que dice. Bueno, si no se da cuenta de lo que dice que no vaya a un programa de televisión en vivo".

Y remarcó: "Del racismo no hay disculpas. No existe las disculpas para un racista. Se tiene que concientizar y hacer su trabajo. ¿De qué me sirve denunciarla? Pero lo voy a hacer para que ella haga trabajos comunitarios. Tiene que ir a un comedor y trabajar ahí un día, dos, lo que sea. Eso es lo que yo quiero, que se concientice".

"No hay que humillar a la gente. El racismo es doloroso para el que es negro y lo sufre. Desde que nace está sufriendo y no puede ser, no se pueden decir cosas con liviandad. A mí me ofende. Yo soy negra guerrera y salgo adelante, pero eso te queda en el fondo del corazón. Esa disculpa de no me di cuenta, no sirve", finalizó contundente.