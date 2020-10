Anamá Ferreira, positivo de coronavirus tras su estrecho vínculo con Nazareno Mottola y Nati Jota

Alerta máxima en "El show de los escandalones". Después del positivo a Nazareno Mottola y a Nati Jota, ahora se confirmó que la panelista Anamá Ferreira también tiene coronavirus.

Primiciasya.com pudo confirmar que tras el hisopado que se hizo hoy Ferreira le dieron el resultado en horas de la noche donde le confirmaron que tiene COVID-19.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Anamá contó cómo vivió ese momento: "Me lo hice ahora al mediodía, es un asco... Un horror. Me metieron una cosa en la nariz y le enfermera me decía que tenía que encontrar un agujerito que entra al cerebro y yo le dije con humor 'no sé si lo va a conseguir porque las modelos no tenemos cerebro'".

Y luego detalló: "Me puse a llorar, te juro. Es horrible y me lo metió dos veces en cada nariz. No lo podía creer... Todo por culpa de Nati Jota (risas). Pobre ella, está todo bien. Yo ya me lo hice, no tengo ningún síntoma y todo el equipo se lo hace hoy".

Resta saber qué pasará el fin de semana con el programa de Rodrigo Lussich que ya se quedó sin dos de sus tres panelistas. Seguramente habrá una readaptación como hizo la televisión en todos estos meses.

