Anamá Ferreira tras los polémicos audios que se filtraron: "Voy a averiguar quién me traicionó, cueste lo que cueste"

Tras el revuelo que había causado el fin de semana el casamiento entre el empresario Eduardo Costantini, de 73 años, y la modelo Elina Fernández, de 30, Anamá Ferreira le echó nafta al fuego al enviarle a un conocido algunos audios en los que contaba detalles sobre esta relación y señalaba que Elina había elaborado un "plan maestro" para conquistar a Costantini, descartando que se hayan conocido "por casualidad".

Además de contar que la joven ya venía de un matrimonio con un millonario que la superaba ampliamente en edad, Anamá manifestó cómo conquistó a su nuevo esposo: "Ella iba casi todos los días a tomar algo al Malba. Había hecho todo un research (búsqueda), y había visto que él estaba soltero. La vio ahí, frecuentemente, en el Malba: miradita, miradita, miradita... ¿Y cómo terminó la historia? Casamiento en el Alvear a las 6 de la tarde, ¡vermouth, papas fritas y good show!", celebró.

LEER MÁS Anamá Ferreira, arrepentida por los escandalosos audios sobre el plan maestro de la esposa de Costantini

Al darse cuenta de la gran repercusión que tuvieron sus declaraciones, la brasileña pidió perdón a través de sus redes y luego profundizó el tema en el programa de Net TV, "Tarde pero temprano".

"Es lo que todos decían y yo me fui de boca y lo puse en palabras. Hablé en un grupo de WhatsApp de confianza, donde están otras tres modelos. Me traicionaron y ya salí del grupo. Me duele el corazón", contó la modelo.

"Estoy mal, no dormí en toda la noche. Estuve pensando y hablé de más. Saqué un comunicado esta mañana porque me siento avergonzada de haber hecho estos comentarios porque no es mi estilo ni me manera de ser. Hice un comentario en privado con un grupo de amigas. Todas comentaban el casamiento. Empecé a elucubrar, cómo se casó tan rápido. Me la banco porque lo dije y le pongo el pecho a las balas. Estábamos hablando en amistad y ahora no puedo escuchar esos audios. Estaba chusmeando después de un casamiento. Hablé en privado y la privacidad es algo que hay que respetar. Siento que no me respetaron. Me traicionaron", dijo Anamá, casi entre lágrimas. "Nunca nadie me regaló nada, trabajo desde hace muchos años y esto que sucedió me perjudica, me desmerece. Yo trabajo en el mundo de la moda".

Anamá contó que le mandó un audio a Elina, que está de luna de miel. "Le dije que lo lamento, que me disculpe. Todavía no me contestó". Y agregó: "Yo sé que se enojaron todos conmigo. Elina es una de las mejores modelos que tenemos. Camina muy bien, fue elegida por Jorge Ibáñez. Modela muy bien alta costura. La realidad es que me fui de boca. Hablé de más como una tarada y puse en palabras todo lo que piensan muchos".

"No estoy tratando de salvarme. Yo hablé en un chat privado y pido disculpas. Voy a averiguar quién me traicionó, cueste lo que cueste", advirtió.

LEER MÁS Escandalosos audios: Anamá reveló el plan maestro de Elina para conquistar a Costantini