Anamá Ferreira: "Para mí gané, esa demostración de cariño y llegar a nuevas generaciones es muy importante"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Bailando". Benjamín Alfonso volvió a ser salvado por el público en el voto telefónico y Anamá Ferreira quedó eliminada. El jueves se completó la sentencia y hubo duelo de salsa en trío en elvolvió a ser salvado por el público en el voto telefónico yquedó eliminada.





En charla exclusiva con PrimiciasYa.com, la ex modelo comentó sobre esta primera experiencia en el certamen de baile.





"Yo soy bastante competitiva y quería seguir. La gente me sigue apoyando muchísimo. Pienso que lo de Joel (Ledesma) influyó un poco porque veníamos con un grupo fuerte, por más que no sea yo virtuosa o bailarina Eso influyó un poco, él no estuvo bien, quería ser famoso y tener cámara y esto no cayó bien en la gente", explicó Anamá.

Anamá.jpg







"El jurado me tendría que haber salvado me parece porque soy diferente en el show y me podía haber quedado un poco más. Es un Bailando corto, ya la semana que viene se van dos parejas porque sino no llegan. Habíamos armado un bolero de peleas por lo que pasó con Joel, quedará para el próximo" Y consideró:





"Yo soy bastante competitiva, me gusta jugar y me gusta ganar. Pero Benjamín (Alfonso) es un tipo joven que las chicas lo siguen. Para mi yo gané, estar ahí ese tiempo y que la gente me quiera y me haga esa demostración de cariño popular es importante y llegar a nuevas generaciones de chicos y gente que no te conocía. Voy a tratar de estudiar baile para el año que viene", finalizó Ferreira.