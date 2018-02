Embed Inadmisible que un técnico de fútbol haga lo que hizo @JorgeSampaoli5 como dará el ejemplo en @CCCP2018 como ? El borracho y denigrando a un policial ,#Renunciaya ,y la @afa Nada ?Vergüenza nacional — Anama Ferreira (@AnamaFerreira) 26 de diciembre de 2017



PrimiciasYa.com dialogó en exclusiva con Ferreira quien explicó sobre este tema: "Me parece inadmisible que un técnico de una selección que fue campeona del mundo llegue a ese nivel. Los amigos de Sampaoli no lo cuidaron, tendría que haber tenido a alguien para que no lo vean en esta situación que me parece lamentable" .



"Que vayan ocho en un auto, sin cinturón, en un lugar que tiene rutas peligrosas... La policía está haciendo su trabajo. La gente después reclama cuando no se hacen controles de alcoholemia o no hay policías en la calle. Eso se hace para cuidar a la gente".





"La que estaba manejando intentó eludir el control. ¿Por qué? ¿Qué tenía en el auto que no podían ver? ¿Cuál es el problema de parar en un control policlal? Que revisen, es la autoridad. En la Argentina perdimos la noción de la autoridad. Si te para la policía tenés que aceptar la multa porque estás haciendo algo incorrecto", añadió la ex modelo.





Embed







Y fundamentó: "¿Qué ejemplo le puede dar a los jugadores en el Mundial de Rusia? Que no tomen, que no salgan, que no tengan sexo... ¿De qué me estás hablando Sampaoli? Si vos estabas borracho en el casamiento de tu hija. ¿Qué moral tiene para dirigir a un grupo? No tiene ninguna moral".



"Cómo va a menospreciar a un agente que gane 100 pesos. ¿Cuál es el monto que hay que ganar? Por qué tiene que menospreciar a un hombre que está haciendo su trabajo. Cómo podés menospreciar así a una persona. Las disculpas de él no sirven porque eso es lo que piensan millones de argentinos de estos trabajos. Es lo mismo que decir la muqui o mucama. Me parece un absurdo y una falsa moral".





Y cerró: "Sampaoli tendría que sentarse en su ciudad con los agentes que menospreció y hablar ahí, no en Chile. No hay excusa, hay que echarlo, no puede dirigir a un grupo donde él interiormente piensa lo que dijo. Lo que quiso decir es lo que dijo. Amo la Argentina, amo la selección, me encanta el fútbol y quiero que Argentina y Brasil lleguen a la final de Rusia pero no con ese técnico. No podés menospreciar a alguien que gane 100 pesos, es una mancha para el resto de su vida, lo lamento".





Embed