Anamá Ferreira: "Mi ex marido gritaba de dolor todos los días; le tenía que inyectar cosas para calmarlo"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Mi marido fue internado en el 98 porque tenía una hernia de disco. Eligió ahí porque estaba el mejor médico para operarlo. Se internó y lo operaron. Cuando volvió de la operación gritaba de dolor. Yo tenía a mi hija chiquita, desesperada", comentó en exclusiva la ex modelo.









"Volvió de la anestesia a los gritos pelados de dolor y no sabían qué pasaba. Lo llevaron para hacer una resonancia. No me decían nada. Yo me puse firme con alguien del equipo y se lo había operado mal. Se lo había cortado mal y lo querían operar en seguida", añadió Ferreira.



"Yo dije que no. Estaba desesperada. Le dije que no lo dejaba operar de ninguna manera, que tenía que esperar. En ese momento estaban hablando todos de la anestesia como ahora. Había que esperar 14 días porque era una intervención de la columna y él gritaba de dolor todos los días, le tenía que inyectar cosas para que no gritara del dolor".





Y cerró: "Esperaron 14 días. Yo les dije a los médicos: mi marido entró caminando, tiene que salir caminando. Ni en silla de ruedas, ni muerto, caminando. Sino llamo a toda la prensa. Yo tengo un carácter fuerte. Lo volvieron a operar luego y salió caminando. Ricardo está vivo y es el padre de mi hija Taína".