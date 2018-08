Anamá Ferreira le contestó a Andrea Estévez: "No me gusta que banalice la profesión de modelo"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Anamá Ferreira dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y aclaró sus dichos sobre "Intrusos" que generaron una fuerte respuesta de la morocha días posteriores.

"Yo escuché que ella (Estévez) iba a estar en una escuela de modelos para ganar plata y que iban a ir por el interior haciendo scouting para decirles cómo trabajar a las chicas. Yo trabajo con escuela de modelos hace 39 años y tengo mucho respeto y consideración por las chicas. A las chicas no hay que ilusionarlas, cuando vienen a anotarse a mi escuela yo no les digo que van a ser modelos", comentó Anamá en exclusiva.

"Yo les digo que tienen que estudiar, aprender y mejorar. Muchas chicas vienen con problemas de bullyng o autoestima, entonces hay que tratarlas con mucho cariño y tacto. Cada uno tiene su personalidad. Como profesora y ex modelo de alta costura, con conocimiento fuerte de la moda, que hice cursos, yo no puedo decirle a una chica hacer un scouting en un lugar y decir que todas van a trabajar. No es legal eso. Para que una chica aprenda a caminar o teatro tarda mucho tiempo", fundamentó.

Y apuntó sobre su experiencia en el rubro: "Decirle a todas las chicas que van a trabajar en un scouting es mentirles. La formación para ir a buscar trabajo en la vida eso lo van a tener con una formación de modelo. No me gusta cuando la gente dice que junta un montón de chicas y les dicen que van a ser modelos, no es así, es una falta de respeto. Entonces después la gente no respeta la profesión de modelo por eso. No me gusta que banalice la profesión de modelo".



"Es un país libre, de democracia, y se puede poner la escuela que vos quieras, no me gusta cuando se banaliza la profesión de modelo. Hay que tener respeto y ser inclusivos. No voy a polemizar, yo cuido a mis chicas y conozco a sus padres si son menores, así trabajo yo".





"Las modelos con actrices de trabajo en silencio, entonces hay que tenerle respeto y darle protección a las chicas", finalizó.