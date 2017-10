Anamá Ferreira: "La pasé muy bien, la ciudad de Milán respira moda"

"Fui invitada por Armani, es la tercera vez que me invita a su desfile, el año pasado me regaló su libro. Me siento muy feliz, bendecida por la moda, me respeta mucho Giorgio Armani y siempre tiene una palabra de cariño".





"Lo más importante son los influencers, Dolce Gabbana puso uno que tiene dos millones de seguidores. Los colores son muy fuertes, el verde, el colorado está que arde, todo muy colorido", destacó Anamá.





Embed Final del #desfile @giorgioarmani emoción y orgullo y ser reconocida y tener siempre lindas palabras para mi persona y dedicarme su valioso tiempo ,gracias .,look by day #dress @osklen tapado @lyupretaporter clutch by @flaneurba anteojos by @kypers_argentina Una publicación compartida de anamaferreira (@anamaferreira) el 22 de Sep de 2017 a la(s) 3:39 PDT



Y cerró sobre su recorrida europea: "Hay muchas fiestas y muchos coctails, la pasé muy bien, estoy agotada, para mí ya está. Me voy a Roma a descansar unos días de toda esta locura, hubo mucha moda y muchos diseñadores. Para el 13 estaré en Buenos Aires ya".