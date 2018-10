Anamá Ferreira: "La coach estaba re caliente y yo la apoyo totalmente, lo que contó es verdad"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





y se refirió al escándalo con Joel Ledesma y la coach Sabrina Sansone que estalló anoche en el "Bailando". Anamá Ferreira dialogó en exclusiva y se refirió al escándalo y la coach que estalló anoche en el

anama ferreira 1.jpg



"La situación es difícil porque la verdad que a mí no me gusta dejar a nadie sin trabajo, no es lo mío. Yo me propuse pasarla bien en ShowMatch y me divierte un montón la verdad. La gente trabaja espectacular ahí. Llegué ayer a las 7 de la tarde y me estaban haciendo la ropa, valoro mucho ese trabajo. Es una escuela y para mí es maravilloso. En este momento que la gente está apretada, la gente quiere divertirse y yo lo voy a hacer porque reír de mi misma y el humor es lo mío. El 51 por ciento de la gente votó para que sigamos", comentó la ex modelo. comentó la ex modelo.







"Estábamos ensayando y nos avisan que bailábamos, es así la temática del programa, y Joel estaba enfermo. Mandé un audio desesperada a las dos de la tarde que él no venía para que viniera, por lo menos presencia para apoyarnos. Me parece que si vos estás en un show de esa magnitud y dimensión, hay que estar, no hay que fallar".





"Era una situación estresante verlo ahí en el estudio y bailar con otra persona. Quedate en tu casa si te sentís mal. Voy a hablar con el Chato y Hoppe y vamos a ver qué deciden ellos. La coach es una leona y se pone mal porque ella maneja todo, es su trabajo. Si no está su bailarín se complica, ella estaba re caliente y yo la apoyo totalmente", explicó Anamá, molesta con el accionar de Joel.

sansone.jpg







"No es mi estilo hacer bardo pero ayer me hartó, me cansó. Hoy estoy sin voz por esto. Vamos a ver qué pasa. No nos gusta estar en esta situación y lo que contó la coach es verdad. Estamos bailando por un sueño, no hay que olvidar eso", finalizó. finalizó.

