Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





anama ferreira.jpg



"Uno se presta a ir al programa, el tiempo, la ropa, estar bien. Yo pensé que íbamos a hablar del Bailando, fijate que estuve en el Bailando y nunca tuve un problema con nadie salvo lo del bailarín y que habló la coach, yo no me metí, y ni hablé de mi ex", explicó la ex modelo brasilera en exclusiva. explicó la ex modelo brasilera en exclusiva.

Anamá Ferreira se enfureció con el programa de Luciana Salazar: "La pasé muy mal"







"Yo no salí con famosos o gente que pueda generar interés para todos. Yo me separé y la gente tiene que respetar. Exponen a la persona y no saben lo que pasó. Exponerme a mí por un punto más de rating, nunca me preguntaron antes, largaron todo al aire. Fue molesto y también es tremendo que mi ex acepte hablar por televisión a exponerme a mí y a él", fundamentó.







"Si vos amas realmente a una persona no la expones a estos energúmenos que lo único que quieren es un punto de rating, la cuidas. Yo no necesito eso para dar rating, la gente me quiere y me sigue igual, no necesito exponer las miserias de una relación en televisión, me puse re contra furiosa".





"Me llamaron todos del espectáculo para decirme lo bien que estuve en decirle eso a Salazar de si le gustaría que salga Redrado (Martín) al aire. Fue muy desagradable, me sentí muy mal, es muy feo, en los programas te tienen que tratar bien", tiró Anamá.

Embed Jamas te quisimos hacer sentir mal, todo lo contrario. Por mi parte te pido disculpas si realmente no la pasaste bien. Igual creo que tal vez ya venias enojada por lo que te paso en maquillaje. Mi cariño para vos Anama https://t.co/u2aI1OIEBz — luciana salazar (@lulipop07) 16 de octubre de 2018







"Llegué al programa y ni agua te invitan a tomar, ni un café, nada, es una falta de respeto a las figuras que van a los programas, hay que tener respeto", cerró.

Embed