Anamá Ferreira: "Estoy muy triste porque Laurencio es mi hermano, hace 40 años que lo conozco"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





PrimiciasYa.com y se refirió a la salud de su amigo, el diseñador de alta costura, Anamá Ferreira dialogó en exclusiva cony se refirió a la salud de su amigo, el diseñador de alta costura, Laurencio Adot , quien fue internado ayer tras sufrir un ACV.

Embed Una publicación compartida por laurencio adot (@laurencioadot) el 20 de Jul de 2018 a las 3:34 PDT



"Estoy muy triste, muy mal. Laurencio es mi amigo, mi hermano, hace 40 años que lo conozco, desde que era chico y no estaba en la moda", comentó la ex modelo.







"Es una persona generosa, buena y tuvo un ACV. Estamos esperando. Hay que esperar 72 horas para saber bien. Estuve toda la noche en la clínica y me vine a mi casa descansar un rato. Hoy tenía los ensayos del Bailando y por suerte me lo suspendieron para poder pasar este momento".





"Estoy rezando, si Dios quiere lo va a lograr y va a salir adelante. Estamos luchando con eso, lo único que podemos hacer es rezar y acompañar", añadió conmovida.

Embed Una publicación compartida por laurencio adot (@laurencioadot) el 4 de Ago de 2018 a las 4:09 PDT



Y cerró: "Es mi hermano, para mí Laurencio es familia, estuvimos en todos los momentos de nuestras vidas. Si Dios quiere se va a recuperar y va a salir adelante".