Anamá Ferreira: "Esto para mí fue enorme, si uno tiene la posibilidad de ayudar hay que hacerlo"

Anamá Ferreira visitó el túnel de la estación de trenes de Villa Ballester donde Ernesto Matarozzo canta canciones de Los Beatles hace veinte años.





PrimiciasYa.com se contactó con la ex modelo quien comentó sus sensaciones de ese emotivo momento vivido.





"Vi la nota que le hicieron en Infobae hace un tiempo y me quedé conmovida por ver la gente que trata de trabajar, salir adelante y luchar desde una perspectiva. Él viudo, con tres chicos, hizo un esfuerzo aprendió inglés y fonética, canta muy bien y con una guitarra que encontró debajo de un puente. Me puse a llorar la verdad, me emocionó muchísimo. Me contacté con el periodista que le hizo la nota y dije que iba a tratar de conseguirle una guitarra", comentó Anamá en exclusiva.





"Compré una guitarra, la fui a buscar sin importarme nada y fui. Yo estaba más nerviosa que él que iba a recibirla. Nos fuimos a Villa Ballester y la gente nos preguntaba qué hacíamos ahí. Fuimos al túnel y él estaba ahí sentadito tocando su guitarra. Cuando me vio no lo podía creer, se puso nervioso y muy emocionado. Se juntó toda la gente y él se emocionó, no podía creer lo que le estaba pasando", contó la ex modelo sobre ese momento", recordó la ex modelo sobre ese particular momento.







"Fue muy movilizante cumplir un sueño. Este hombre soñaba en no pedir plata al Gobierno o estar en la calle. Canta muy bien. Espero que el intendente de Villa Ballester vea la nota y lo llame para tocar en algún acto. Hace por día 200 o 250 pesos y una persona así merece que los sueños se cumplan".





"Creo fielmente que los sueños se cumplen y si uno tiene la posibilidad de ayudar, hay que ayudar. Esto para mí fue enorme, te hablo y me emociono (se le quiebra la voz). Que él esté feliz con su guitarra para mí fue como ganar el Bailando de la vida", finalizó movilizada.