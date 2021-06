Anamá Ferreira estalló contra Diego Brancatelli: "No podés caminar por la calle"

Diego Brancatelli apuntó contra Anamá Ferreira luego de enterarse que la modelo había criticado a su compañera, Débora Plager, por su performance en La Academia de Showmatch.

“Finalmente encontré a alguien que baila peor que yo”, fueron las palabras de la brasileña. "Anamá Ferreira primero que aprenda a hablar, habla peor que todos. Es impresentable, un mamarracho. En todo me parece demás. No me gusta cómo baila, parece el 4 de la selección de Brasil", fue la respuesta del panelista de Intratables, en defensa de su colega.

Tras escuchar los dichos de Diego Brancatelli, la modelo se descargó en Twitter. "Así que Diego Brancatelli dijo que ¿soy impresentable y que me parezco al 4 de Brasil? Juro que me enorgullece y te desafío a que caminemos 3 cuadras juntos a ver a quién el pueblo le pasa factura. La sociedad no olvida y yo la única mancha que tengo es la de mi piel”, expresó.

Aunque el tema no terminó ahí. Anamá Ferreira siguió cuestionando al periodista: "No te voy a denunciar por abuso Diego Brancatelli. Ya tenés suficiente con no poder caminar tranquilamente por la calle. Lo que te pediría es que ya no te refieras a nadie así, porque hay personas a las que podrías seguir lastimando. Bah, como hiciste toda tu vida".

Por último, la modelo agradeció los mensajes de apoyo del público y concluyó: "Tu diferencia con la mía no es el país de origen. Es que yo nací para construir y vos para destruir. Esa es la única grieta”.