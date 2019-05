Anamá Ferreira, durísima con Luciana Salazar: "No te cree nadie, me cag... de risa por lo que decís"

Luciana Salazar se sumó a la lista de famosos que se quejan por la crisis económica que afecta a Hace unos días,se sumó a la lista de famosos que se quejan por la crisis económica que afecta a Argentina





La modelo tuvo que reacomodar sus gastos. "Es muy triste todo lo que vive el país. No hay planes a largo plazo", evaluó Luciana. En tanto, la rubia apuntó a toda la clase política: "Están pensando en como quedarse en el poder eternamente, pero no en como mejorar las condiciones de vida de la gente".





Sobre su propia vida cotidiana, Luciana aseguró: "Me ajustó un montón. No hago compras grandes. No salgo a comer tanto afuera y tengo la suerte, gracias a Dios, que me invitan". En el mismo sentido de que Luciana, Paola Krum había declarado que "ya no pide delivery".

luciana salazar 1.jpg







"Intrusos", Anamá Ferreira opinó sobre las declaraciones que hizo Salazar, y fue muy dura con la conductora. "Yo pienso que vamos a salir como hemos salido de muchas crisis. Hay que seguir trabajando", comenzó diciendo.





Y sobre Luli, arrojó: "Hablemos en serio, ¿no puede salir a comer? Si dijo eso es obsceno. Ella tiene que agarrar sus vestidos, zapatos y llevarlos a la calle Montevideo donde venden cosas importadas. Lo vende y tendrá plata para salir. No puede decir que le cuesta llegar a fin de mes donde hay gente que la está pasando mal, gente que no tiene para comer... Decir eso no está bien, para eso no hay que hablar".





"Capaz a ella le afecta eso... Pero me cago de risa, no te cree nadie Luciana. La gente que trabaja en el espectáculo tiene que tener una cordura para hablar, no puede salir a decir eso. Hay que callarse la boca o comer vidrio en la casa. Si la escucho a decir eso, apago la tele". Y por último, indicó:





Mirá el video: