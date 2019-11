Anamá Ferreira sobre Úrsula Vargues: "Si no pidió disculpas a los judíos, no me va a pedir disculpas a mí"

Anamá Ferreira y Úrsula Vargues se cruzaron de manera sorpresiva y fuerte el domingo en Twitter ante un mensaje político que lanzó la panelista.

"Después del 10 de diciembre habrá libertad", expresó Vargues, haciendo referencia a la fecha en que Mauricio Macri le entregará el mando presidencial a Alberto Fernández.

"Estás presa? No sabía", retrucó Anamá con ironía. Al instante, llegó la respuesta de Úrsula, quien se metió con la nacionalidad de la brasilera.

"Cuando hables bien español te respondo", contestó. Y luego el cruce siguió varios tuits más.

"Anamá volvé con tu pueblo! Acá sos una mier..", lanzó Vargues en otro polémico mensaje.

En charla exclusiva con este medio, Anamá explicó sobre este enfrentamiento en redes con la panelista: "Yo lo hice con ironía, divertido, siempre para el lado del humor. Pero (Vargues) reaccionó muy feo, yo me harté que me digan: andate a tu país, tanto a mí como a cualquier extranjero que vive en la Argentina. Basta, no usen más esta expresión que es de las personas que tienen una falta de intelectualidad para hablar".

"Podes discutir un montón de cosas sin caer tan bajo. Cuando uno dice: andate a tu país, es porque ya no tenés argumento. Entonces el cerebro no está funcionando bien", fundamentó la ex modelo.

Y apuntó: "La conozco de vista, me parece una linda persona, pero parece que ella antes volcó con los judíos, ahora con los negros.... Ya está. Yo soy Latina Americana como todos, puedo vivir donde se me da la gana y no me va a decir que yo tengo que volver a un país porque no pienso igual o tengo humor".

"Si no pidió disculpas a los judíos, no me va a pedir disculpas a mí. Ella va por la vida así, primero tenés que pensar mucho para hablar. Si vos mandas en Twitter lo primero que viene va a tener problemas con más gente. No creo que me pida disculpas. Que tenga espiritualidad, que le rece a Dios y que la bendiga", finalizó Ferreira.