Anamá Ferreira, convocada para el "Bailando": "Si me ponen mala nota les hago macumba"

Anamá Ferreira fue convocada para participar en la nueva edición del Bailando, pero teme futuros (y probables) enfrentamientos con el jurado del certamen. Este lunes, en Los Ángeles de la mañana, la morocha se refirió al asunto al reconocer que no tiene aptitudes para la danza.

"Todo lo que me puede decir Ángel De Brito con su cara seria! 'Sos brasileña y no sabés sambar ni bailar'. Me van a decir de todo. Me voy a poner a llorar", arrancó a decir Anamá en el ciclo de El Trece

"¡Soñé tantos años con estar en la lista!", dijo y amenazó: "A los que me pongan mala nota, les hago macumba. ¿Podemos meter miedo desde ahora?".

Finalmente, Ferreira también le habló a su futura pareja de baile: "Al bailarín que le toque ser mi pareja, que rece". ¡Por lo menos, avisó!

