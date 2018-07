Anamá Ferreira: "Cada uno hará su vida después de once años, decidimos separarnos de común acuerdo"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Anamá Ferreira se separó de Marcelo Mascaro tras once años como pareja. PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la ex modelo nacida en Brasil quien contó, con dolor, los motivos del final de la relación. se separó detras once años como pareja.se contactó en exclusiva con la ex modelo nacida enquien contó, con dolor, los motivos del final de la relación.

anama ferreira 3.jpg



"Me separé de Marcelo hace un mes y pico después de once años. Dejé pasar un tiempo porque no quería que trascendiera. Es una pena pero quiero estar sola. Tardé en decirlo porque hay chicos de por medio", comentó Anamá.

anama-ferreyra.jpg



Y agregó: "Yo le crié a Luisito, que tenía un año y ahora tiene 12 y me llama mamá. La nena tenía 5 y ahora 17, muchos años. Preservé un poco eso pero los chicos ya saben y está todo bien con ellos".







"Cada uno por su lado después de once años, es así. Cada uno hará su vida, pero estamos ligados por los chicos. El año pasados nos dimos otra oportunidad después de dos meses pero no sirvió, no funcionó la vuelta. Ahora decidimos separarnos de común acuerdo".





"Ahora estoy enfocada en el Bailando y hacer un buen papel. Yo no sé bailar pero voy a tratar de lucirme, me quiero divertir mucho", finalizó la ex modelo. , finalizó la ex modelo.