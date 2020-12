Anamá Ferreira al borde de un ataque de nervios: "¡Llevame presa! no me importa, ¡estoy furiosa, furiosa!"

La popular ex modelo Anamá Ferreira estuvo en “Jubilados TV” con Andrea Falcone (domingos 09.00hs por A24) y habló sobre la difícil situación que le toca atravesar a nivel económico, producto de la prohibición de apertura de las escuelas de moda.

“Tengo un ATP para dos personas nada más, no podemos abrir. Estamos en una situación terrible, es muy lamentable que abran casinos, yo estoy furiosa, pero ¡furiosa! Casinos cerrados, no tienen ventanas, la gente va a gastar los últimos pesos que tiene y no abren las escuelas. Los chicos no tienen escuela, no podemos abrir nosotros que damos clases, las escuelas de danza, las escuelas de música, las escuelas de moda, las escuelas de belleza, ¡y abren casinos! ¡y abre el futbol! No puedo hablar porque estoy furiosa, ¡furiosa!”, comenzó diciendo.

Si bien, la apertura de las restricciones es cada vez, todavía existen sectores que no se encuentran habilitados a abrir. “No hay ni protocolo para nosotros, las clases de danza, no nos consideran. Las clases de música, de danzas, que hay un montón de alumnos, un montón de gente que vive de eso, no nos consideran. No están en su radar. ¿Cómo puede el gobierno permitir semejante cosa? ¡Llevame presa! no me importa", estoy furiosa.

"Voy a abrir, que se yo, me llevarán presa. Vendrá una inspección, ¿qué puedo hacer?", se pregunta Anamá, a los gritos.

“Las empresas se fundieron todas. Yo pienso que Fernández (el Presidente) tendría que meterse en un Fiat 600, o en un auto bien viejito, ponerse un disfraz y salir por la ciudad, ¡por Dios! Salir a dar una vuelta, a ver. Anda a la calle florida, te bajan las lágrimas si vas a la calle Florida, todo cerrado. Anda por Córdoba, por Santa Fe, parece un país en guerra, diezmado. Habla de una Argentina que no existe, que no está, porque no camina la calle”, detalló sin pelos en la lengua.

“Están totalmente alejados de la realidad, están fuera de la órbita se manejan en auto con chofer se van a su casa, se toman el whisky, se toman el vino, se toman el fernet, se toman el lemoncello y se alejaron de la gente”, finalizó.

