Anamá Ferreira a Andy Kusnetzoff: "Él se hizo famoso burlándose de la gente, a mí me hizo mucho daño"

En la noche del sábado,disparó contramientras el programa del conductor,estaba al aire en la pantalla de

La exmodelo lo acusó de maltrato durante su época como notero de CQC. "Me hiciste mucho mal y tuve que bancar y callar por años", arrojó.

En el ciclo se debatía sobre la actualidad y la cantidad de denuncias por acoso que trascendían. Consultadas, las invitadas, Analía Franchín, Vero Lozano y Cinthia Fernández, contaron sus vivencias.

En ese momento, Anamá, que estaba mirando el programa, lanzó una catarata de tuits contra Kusnetzoff acusándolo de haberle hecho bullying cuando trabajaba en el programa que supo conducir Mario Pergolini.

"Has levantado ahora una bandera y te quería recordar que me hacías BULLYING durante años cuando hacía CQC y gracias a vos no me llamarán más para hacer TV porque vos me pusiste el monte sobre mi manera de hablar eras el canchero de CQC #PHPodemosHablar (sic)", indicó.

Lo cierto es que en diálogo con PrimiciasYa.com, Ferreira detalló: "Sinceramente yo no iba a decir nada porque ahora todos te cuestionan de por qué no lo dijiste antes. No lo dije antes porque nadie te daba bolilla, si yo lo hubiese dicho antes la prensa no me estaría llamando".

"Sucede que anoche estaba viendo su programa y alzan una bandera a favor del feminismo, cosa que me parece muy bueno que suceda esto, pero antes era súper machista. Él se olvidó que en un tiempo se burlaba de todo el mundo y sobre todo de las mujeres", destacó Anamá.

Y agregó: "En mi caso, CQC cuando estaba Mario Pergolini, era el programa donde se miraba todo lo que pasaba y se hacía, era como si fuesen las redes sociales hoy. Una generación seguía a ese ciclo y todo lo que se hacía ahí era lo que se debía hacer, era lo cool. Y a mí me agarró de punto Andy cuando se cubrían los eventos. Él era el notero que vivía corriendo por las calles, era tipo 'Forres Gump', y él se caga de risa de los demás, era como lo divertido del programa. Y en mi caso se reían de mi tonada y forma de hablar. Yo trabajé con muchas figuras importantes, hice 'Mesa de Noticias', '360', 'Movete con Georgina' y tuve mi programa también. Y nunca nadie me cuestionó mi forma de hablar, ni se burló de mí como lo hicieron ellos".

"Cuando ellos empezaron a burlarse de mí, todos los demás noteros me venían a hablar de eso y no por mi trabajo. Eso me hizo mucho daño. Y en ese momento no podía hacer nada, ¿qué iba hacer? ¿Pegarle a un notero? No, la violencia no está en mí. Me la tuve que bancar. Me dejaron de llamar para trabajar por culpa de ellos", remarcó.

"Ahora lo veo a él que está en contra del bullying, a favor del feminismo... Pero me gustaría que se acuerdo de sus tiempos. Que se fije en cuánto daño hizo. Yo no le tengo bronca y nada de eso, pero debería hacer un mea culpa. Se olvidaron del mal que hacían. Yo tengo mucho humor, pero cuando se hace daño no. Él se hizo famoso burlándose de la gente y me gustaría que recapacite. Yo iría a su programa, pero no creo que me invite. Ellos invitan a la gente cool, a lo que está de moda", finalizó Anamá con su descargo.

