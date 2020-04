Analizaron los gestos de Lopilato en su vivo con Bublé: "Esta forma de hablar no es espontánea ni genuina"

Luisana Lopilato habló en un vivo el lunes desde Instagram y defendió a su marido Michael Bublé tras las críticas que recibió tras el video que se viralizó y donde el canadiense fue apuntado por sus actitudes sobre ella.

Esto se suma al descargo que ya había hecho la actriz en un posteo apenas se instaló la polémica.

"Antes de empezar a todos quiero decirles que leí sus mensajes el fin de semana y que estoy totalmente agradecida", indicó la actriz en el video.

Y amplió: "Gracias por preocuparse, es muy importante que estemos atentos a estas cuestiones que se mencionaron que por suerte yo no sufro. Pero sí es importante estar atentos para ayudar a las mujeres que sí la están pasando mal".

"Me puso muy contenta ver el nivel de concientización que tienen mis seguidores con este tema, estoy orgullosa de ser argentina. Sus mensajes me demuestran una vez más todo el amor que nos tienen así que gracias pero este no es mi caso", finalizó Luisana.

En este marco, Marcelo Solá, especialista en comunicación no verbal, analizó el video que hizo Luisana donde dejó en claro que no sufre ningún tipo de maltrato de su marido.

"Este video es para hacerse una panzada, es realmente interesante porque tiene de todo. A mí me llama la atención cuando ella dice en una parte 'me pone muy contenta' y en su rostro no se refleja felicidad. Cuando algo te pone contento, habitualmente uno refleja felicidad en el rostro. Lo que dice ella es como un 'lo tengo que hacer', 'lo tengo que decir para quedar bien'", explicó Solá en "Confrontados", El Nueve.

Y agregó: "Luisana cuida mucho su lenguaje verbal en el acto discursivo. Pone pausas y esta forma de hablar no es espontánea ni genuina. No sé si está pensando lo mismo que lo que está diciendo con la boca. No veo nada de emociones en su rostro. Veo que aprieta fuerte las manos, la veo tensa y nerviosa, y la veo obligada a decir esto. Lo que realmente pienso es que este mensaje es un 'no te metas en mi vida, déjenme vivir en paz".