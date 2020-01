El análisis de Pedro Alfonso sobre el "Bailando": "El año pasado no me fue bien y este año no creo que vuelva"

Mientras vive otra temporada exitosa en Carlos Paz, Pedro Alfonso habló sobre la posibilidad de estar este año en el "Bailando".

“Este año no creo pero nunca más digo no porque lo dije mil veces y después termino volviendo. El año pasado no me fue bien, pero fue una experiencia linda. No funcionó. Los bailes no salieron. Yo dí todo. Me fui con bronca porque quería seguir, asi me gusta vivir las cosas. Cuando hablo con los chicos les digo que ni me lo ofrezcan porque me cuesta mucho decir que no”, comenzó diciendo el actor de "Atrapados en el museo" en una nota con la web de Radio Mitre.

Y aseguró: “Este año seguro que no, el año pasado no me salieron las cosas. Es un lugar que la paso muy bien. Es un lugar que la paso muy bien. A Marcelo lo quiero mucho. Por ahí algún baile o una salsa de a tres”.

“ShowMatch es mi vida en un programa. Yo entré en el 2003 cuando se llamaba Videomatch. El año que hice con Pau bailando eran programas enteros. Ya no sé de qué hablar en el Bailando. Tengo muchos amigos ahí. Estoy en un grupo de WhatsApp. Es un programa muy especial para mí”, remarcó Pedro.

“Este año lo descarto, veremos más adelante. Hay otras cosas que veremos si salen también en la tele. Ahora tengo la cabeza bien metida en Carlos Paz”, concluyó.

