Por qué Analía Maiorana y Diego Santilli pasan la cuarentena separados

En medio de la pandemia del coronavirus, que tiene a nuestro país en cuarentena obligatoria desde el 20 al 31 de marzo y a la espera de una prórroga, Analía Maiorana sorprendió con un emotivo mensaje en redes dedicado a su marido, Diego Santilli.

“Aislados…pero más juntos que nunca”, decía el posteo de la ex modelo y empresaria en Instagram, que luego de evaluarlo detenidamente en pareja, decidió pasar la cuarentena separada del Vicejefe de Gobierno porteño.

Consultada por revista Gente, aseguró que “tomar la decisión de estar separados físicamente durante la cuarentena no fue fácil. Pero prevaleció la empatía y el amor al otro”.

Mientras Santilli se quedó en el departamento familiar en Palermo para cumplir con sus obligaciones, Analía decidió aislarse en Tigre junto a sus hijas Lola (21) y Malena Terra (17).

“Sé que Diego como Ministro de Seguridad y Justicia, y como Vicejefe de Gobierno tiene una función muy importante para toda la sociedad, para todos los argentinos. Su lugar en este momento tan crítico es estar trabajando. Y yo lo apoyé. Esta es su vocación. Estamos apoyándonos en todo momento. Lo acompaño trabajando a un ritmo que no imaginaba, tengo la suerte de contar con muchas herramientas que me facilitan la labor y me ayuda un equipo al que le agradezco su infatigable ánimo para asumir las tareas”, contó Maiorana.

“Acompañar a un hombre en esta función requiere de una fortaleza especial. Por eso digo: estamos más juntos que nunca y sabemos que esto no es en vano, y que pronto esta angustia terminará”, finalizó la empresaria.

