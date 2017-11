Analía Franchín vs. La Bomba Tucumana: "Comprate un vibrador y no jodas más"

Gladys, La Bomba Tucumana, siempre tiene alguien con quien pelearse. Este jueves, en Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre contó al aire algunos de los comentarios ofensivos que la cantante habría disparado contra su compañera, Analía Franchín, quien se enfureció como nunca.

"Uy, me acordé todas las barbaridades que me dijo La Bomba de Analía. Me dio que eras gato. Cosas muy fuertes. Ella está alterada con nosotras porque ella no se toca, ni se masturba, le parecemos mujeres de vida fácil", tiró Latorre.

"Si te dijo eso me voy a enojar en serio. Así se va a morir, triste y aburrida. Y que no se venga a hacer la pobre que por un show, de 30 minutos, cobró 30 mil dólares. Y no estamos hablando del 1 a 1. Que no me rompa más las pelotas", contraatacó Analía, furiosa como pocas veces le hemos visto.

Pero Yanina quería sangre y la consiguió, agregando más declaraciones de Gladys: "Y dijo que estás muy usada".

"Cuando se pone en el lugar de pobrecita, que nunca se 'atendió'... Bueno, loca, comprate un vibrador con los 30 mil dólares y no jodas más. Está histérica. Ella no se banca a una mujer que haya tenido sexo y que se masturbe. Bueno, sos una sufrida", arremetió Franchín, quien luego trató a la mamá de Tyago Griffo de homofóbica. ¡Terrible!

Mirá el video°

