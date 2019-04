Analía Franchín volvió a tirarle un palito a Luciana Salazar con un picante posteo

Analía Franchín y Luciana Salazar protagonizaron una escandalosa pelea en Twitter por Matilda, la hija de la modelo. La semana pasada,protagonizaron una escandalosa pelea enpor, la hija de la modelo.





"¡Basura, no te lo voy a permitir!", la cruzó la rubia en las redes, tras leer unas declaraciones de la periodista sobre su hija en "Intrusos".





"A Mirko siempre se lo ve sonriente e interactuando con Marley, y la relación de Luli y Matilda vos la ves... no digo lejana... pero no la ves a la nena disfrutando en un montón de situaciones. Igual a mí se me va la lengua", dijo la expanelista, intentando explicar por qué el público era complaciente con el conductor y crítico con la modelo respecto a sus roles como padres.





Analía realizó la clásica sección de "pasando revista" a través de Instagram Stories y al analizar las fotos que realizaron los participantes del "Súper Bailando 2019" para la revista Gente le dedicó un picante posteo a Luli. Y en las últimas horas,realizó la clásica sección de "pasando revista" a través dey al analizar las fotos que realizaron los participantes delpara la revista Gente le dedicó un picante posteo a Luli.





Al compartir la foto de Salazar junto a su bailarín, escribió: "Una preciosidad", agregando un gif de "Chucky", el muñeco diabólico.