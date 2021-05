Analía Franchín reveló que quisieron sobornar al jurado de MasterChef Celebrity

Analía Franchín sacó a la luz un secreto del detrás de escena de la primera edición de MasterChef Celebrity. La subcampeona del certamen de cocina aseguró que uno de sus compañeros intentó sobornar al jurado, conformado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

"Un participante se trajo cosas de Miami para el jurado y se gastó, por lo menos, 700 dólares entre los regalos para los tres jurados”, reveló la periodista en Los escandalones (América TV). Pese a la insistencia de Rodrigo Lussich, ella prefirió no dar el nombre de famoso en cuestión.

Franchín también contó que Germán Martitegui se indignó y le cerró al puerta en la cara a esa participante. "Me consta que él rechazó el regalo. Dijo 'no, acá no vengas con eso'", precisó.

La periodista afirmó que a ella no le cayó nada bien esa actitud. "Eso es de chupamedias. No me gustó la acción. Igual, eso no conmovió al jurado porque son profesionales y rígidos", concluyó.

Claudia Villafañe y su arma secreta

En la mesa de Mirtha Legrand, Paulina Cocina, famosa en las redes por sus recetas, reconoció que Claudia Villafañe la llamaba antes de cada desafío para pedirle consejos.

"Me mandaba mensajes y me decía 'nos chusmearon que hoy nos toca hacer algo con papas'. Entonces, yo me podía a buscar y tirarle ideas de recetar con papas", admitió la experta cocinera.

Las declaraciones de Paulina Cocina generaron revuelo en las redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron que se violó el reglamento del certamen ya que los participantes no podían conocer qué iban a tener que cocinar antes de las pruebas. Lo cierto es que desde la producción del programa no hicieron declaraciones sobre lo ocurrido.