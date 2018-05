Analía Franchín: "Preferiría tener cáncer antes que TOC"

Analía Franchín pasó esta tarde por Intrusos y luego de confesar que padece de TOC (trastorno obsesivo-compulsivo), acusó a la obra que lleva el mismo nombre de banalizar el tema. pasó esta tarde por Intusos y luego de confesar que padece de(trastorno obsesivo-compulsivo), acusó a la obra que lleva el mismo nombre de banalizar el tema.

"Estoy muy enojada con la obra de teatro Toc-Toc. Pero no con los actores que no tienen nada que ver. Me parece que se banaliza y se hace una caricatura de una enfermedad", arrancó a decir.

"En la obra realmente minimizan todo al 'hay que lavarse las manos todo el tiempo o no puedo pisar las rayas de la vereda'. Pero eso no es el TOC", se quejó.

"Les soy honesta y les voy a contar algo muy privado. Yo he llegado a tener un nivel de TOC tan severo... pido perdón y que no se enojen las personas que padecen o han padecido cáncer, pero yo he llegado a pedirle a Dios llorando de rodillas que prefería tener cáncer antes de padecer TOC. Lo que les estoy diciendo es verdad, lo juro por la memoria de mi papá", disparó.

"Se ha bastardeado tanto el TOC que ahora cualquiera dice 'tengo el trastorno porque ordeno mis camisas por color'. No es así. El TOC es gravísimo en serio y se trata toda la vida", agregó.

"Hay dos tipos. El de la acción y el del pensamiento. El del pensamiento, que es el mío, es lo peor que te puede pasar en la vida. Las 24 horas tenés un cerebro paralelo con pensamientos negativos y siempre con las cosas que más querés o te importan. Es un círculo imparable porque no te podés sacar la mente de encima", concluyó.

Mirá el video!

Embed