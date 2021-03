Analía Franchín: "Maradona me empezó a llamar antes de que yo empezara a salir con Coppola"

Analía Franchín pasó esta semana por "Los Mammones" y contó cómo lo conoció a Diego Maradona, mucho antes de iniciar su historia de amor con Guillermo Coppola.

“En realidad, los conocí a los dos a la vez. Yo hacía notas para Intrusos y, una vez, tuve que ir a un restaurante al que íbamos todos los noteros a la noche a mendigar un chori…Estábamos horas y horas, hasta las tres de la mañana haciendo la recorrida!”, le contó a Jey.

Y continuó: "Justo estaba Diego: teníamos justificada la noche y el chorizo. Entonces le hago la nota y, cuando estoy terminando, me encaja un beso. Yo me corro. Oiga señor! Y ahí empezó. Como consiguió me teléfono, me empezó a llamar a las tres, a las cuatro, a las cinco de la mañana”.

En 2002 se incendió la casa de Barrio Parque que Maradona alquilaba y en el canal Crónica dijeron que allí se encontraba Franchín, algo que no era cierto.

“Se prende fuego la casa de Barrio Parque y en Crónica ponen: ‘La colorada de Intrusos apenas empezaron a salir las llamas se fue’. Yo digo: ‘¿Qué?’. En mi vida había pisado Barrio Parque! No tenía idea. Entonces me lo cruzo a Guille en América y dice: ‘Mi novia, la fugitiva’. Yo digo: ‘Sí, qué delirio…¿De dónde sacaron eso?’ Así empezamos a hablar y bue…”, explicó Analía.

Finalmente, la periodista contó que, si bien tras la pelea de Coppola y Diego estuvieron en veredas opuestas, cuando se reencontró con Claudia Villafañe en Masterchef Celebrity estuvo todo bien entre ambas. “Yo pongo las manos en el fuego por Guille, porque si hay algo que le sobra es honestidad. Y la verdad que la pasó mal. Pero nunca tuvimos un sí o un no con ella, ningún roce. Sólo que, quizá, en mi rol de panelista le puede haber molestado algo que dije”, concluyó sobre la madre de Dalma y Gianinna.

