Analía Franchín mandó al frente a Adrían Suar: “Se pichuleo a ….”

Analía Franchín reveló que se guardó un gran chimento sobre la actualidad sentimental de Adrián Suar. La panelista de “El precio justo”, Telefe, admitió en una entrevista con PrimiciasYa.com que iba a contar un chimento sobre el productor y gerente de programación de El Trece, pero se fueron a un corte publicitario y, al volver, se distrajeron con otros temas y se lo guardó.

Sin embargo, Franchín eligió este portal para revelarlo. “El otro día en el programa de Lizy iba a contar una bomba sobre Adrián Suar, pero cuando volvimos del corte hablamos de otra cosa y no dije nada. Aclaro que la producción no me dijo, fui yo que decidí no querer cagarle la vida a una mina”, comenzó explicando la mediática.

Finalmente, se dijo: “Resulta que Suar, dos noches antes de la cuarentena, se había pichuleado a una chica conocida. Yo la tuve que googlear y cuando lo hice vi que tenía muchos seguidores en Instagram y que está re de novia y vive subiendo mensajes de amor para su pareja”.

Entonces, decidió bajarle el tono y no juzgarla: “Todos tenemos un muerto en el placar y preferí no contarlo al aire. En otro momento de mi vida lo hubiese hecho, pero ahora ya estoy grande y más buena. A Suar le gusta elegir a la mina que quiere”.

Desde que se separó de Griselda Siciliani, en 2017 tras 10 años juntos, el empresario no volvió a mostrarse con otra mujer. Se lo vinculó con algunas actrices pero nunca se pudo comprobar los affaires. Suar sabe guardar su intimidad bajo varias llaves.

