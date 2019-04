Analía Franchín: "Luciana (Salazar) saltó como una loca; está paranoica"

Luciana Salazar comenzó a disparar en su cuenta de Twitter algunos posteos contra la periodista Analía Franchín, quien por la tarde fue una de las invitadas del programa "Intrusos" y habló sobre el vínculo que el público tiene con Marley y su hijo Mirko. Casi de manera sorpresiva y cuando terminaba el lunes,comenzó a disparar en su cuenta de Twitter algunos posteos contra la periodistaquien por la tarde fue una de las invitadas del programa "Intrusos" y habló sobre el vínculo que el público tiene con





En ese marco, Analía resaltó que a Luciana Salazar el público no le perdona que haya elegido un vientre subrogado para ser madre siendo que ella podía quedar embarazada.





Entre los tweets más fuertes, resaltan los siguientes:





Embed La q me destroza sos vos con tus comentarios de estos ultimos tiempos. Por suerte los archivos me avalan. Pasaste de ser una persona que me tiraba buena onda, a de un dia para el otro, empezar a agredirme y tirar comentarios maliciosos y sin consultarmelos como lo hacias antes https://t.co/ouKKBBsaEk — luciana salazar (@lulipop07) 9 de abril de 2019



Embed Nada bueno puede salir de alguien que me viene tirando miercoles desde ya hace un tiempo. Como cuando tuviste el tupe de desinformar de que yo no tenia a mi en mi vientre xq tenia problemas alimenticios. Ya vengo acumulando. Pero mi limite es Matilda https://t.co/8vtNs6cJiM — luciana salazar (@lulipop07) 9 de abril de 2019



"Creo que a Luciana le dijeron que alguien opinó de Matilda, y sin ver el programa estalló enseguida, se vuelve loca, ella está 24 horas online viendo lo que la gente opina. La realidad es que yo lo que dije que la gente está maravillada con la relación que tienen Marley y Mirko y es como a ellos se les perdona todo y a Luciana por haber elegido un vientre para ser mamá la gente no se lo perdona y siempre la atacan. Pone una foto de la hija y le dicen que tiene las raíces negras. Hice como una apreciación, en ningún momento me metí con Matilda. Ella estalló como una loca. Está paranoica, no sé qué decirte. Entonces se fue poniendo peor y lo que yo le digo de la partenidad es verdad: ella lucró todo el tiempo. Yo tengo los mensajes guardados. Yo no soy así". Primiciasya.com se comunicó con Franchín para hablar sobre el tema y la periodista agregó al relato volcado en Twitter:

Sobre la posibilidad de hablarlo en privado y no por la red social, Analía dijo: "Sí, obvio pero Luciana no escucha".





Por último contó el motivo del primer enojo de Luciana cuando ella estuvo en LAM: "Ella está enojada porque yo dije en LAM que no me gustaba que sea ambigua con la paternidad de su hija. Es la identidad de una menor y en ese sentido no la estaba protegiendo al especular todo el tiempo que si era hija de Martín o no. Ella me escribió por privado para preguntarme por qué dije eso y le aclaré que me parecía que no estaba bien. Le dije que tengo el dato de que no es de Martín y ella me dice ´no te puedo contestar; no sé...´. Todo sabemos que ella quiso jugar con que era hija de Martín. Eso que yo dije no le gustó".