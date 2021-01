Analía Franchín le apuntó a la esposa del Turco García

Mucho se dijo sobre la relación entre Analía Franchín y El Turco García durante la emisión del reality "Masterchef Celebrity".

La subcampeona decidió blanquear cómo fue su vínculo con el ex deportista cuando fueron compañeros de programa en Telefe.

Utilizando su cuenta de Instagram para conectarse con sus más de 315 mil seguidores, la periodista abrió el bloque de preguntas para responder a todas las dudas que le apuntaran sus fanáticos, quienes en su mayoría, tuvieron consultas sobre su paso por el certamen.

"¿El Turco era mala onda con vos?", le preguntaron a la periodista y ella fue tajante en su respuesta: “Él, puntualmente no. Prefiero no explayarme”.

La respuesta fue un claro palo para Mariela Prieto, esposa del Turco, quien participó una vez del ciclo y declaró en los medios de comunicación sobre Franchín: “Hay personajes que se van de mambo y eso se refleja en el público. La gente no la quiere. No está bueno confrontar. A mí en lo personal no me gusta”.

