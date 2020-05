Analía Franchín, durísima con Esmeralda Mitre: “Es una chica complicada y dejó en evidencia la violencia que tiene”

Hace dos meses, antes de que comenzara la cuarentena obligatoria, durante la grabación de "Pasapalabra" se vivió un momento tenso ya que después de un cruce al aire entre Esmeralda Mitre y Analía Franchín, la actriz se fue del estudio muy enojada.

Ángel de Brito publicó en ese momento en su Instagram un video en el que se ve a Esmeralda caminando por los pasillos hablando con una productora del programa: "Está lleno de gente para maltratar. Me voy, no me dejo maltratar. Está lleno de minitas para maltratar, a mí no. Y me van a tener que pagar igual".

Luego Analía dialogó con este medio y señalaba: "Estábamos en Pasapalabra, que es un programa de entretenimientos, de juegos, buena onda, y explotó en un juego. Se levantó, dejó el estudio y empezó a bardear. Nadie entendía nada. En un momento pensamos que era uno de sus lamentables shows, no pensamos que se había enojado en serio".

El tiempo pasó y Mitre nunca quiso hablar del tema y aclarar lo que había sucedido de su parte. Ahora, en un vivo que Franchín hizo con PrimiciasYa.com, la periodista y conductora volvió a disparar contra la actriz recordando ese feo episodio que vivió en el programa de Iván de Pineda.

"Algunos se comen el personaje y si piensan que lo importante es que la gente los reconozca en la calle, sus almas son muy pobres. Todos laburamos de lo mismo en el medio y todos necesitamos salir después en los portales", comenzó diciendo Analía.

Y sobre el conflicto con Esmeralda, puntualizó: "Si ella no quiso hablar en su momento, es porque tal vez está para hablar en la CNN... Es una chica complicada. Yo no le hice nada y se vio perfectamente en el programa que le estaba haciendo un chiste de Pasapalabra y se re viró. Me parece que dejó en evidencia la violencia que tiene".

"La vi el otro día en Intrusos chapeando con que tenía un funcionario al lado para hacer lo que quiera. Primero que expones al tipo que tenes al lado, aunque para mí es mentira, y estás usando el nombre de otra persona. ¿Quién sos? Porque tenés un funcionario conocido puede hacer lo que quiera, me parece muy desagradable eso", remarcó Franchín.

Por último, comentó: "Ella se fue del programa, se cagó en todo el mundo y dejó llorando a una productora. Pasaron 40 minutos y me dijeron que ella quiso volver, pero quería que le pagaran y le aconsejaron que no vuelva. No sé bien como fue. No valora el laburo de la gente, y yo no la vi más y ni me interesa".

