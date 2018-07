Analía Franchín: "Cuando matábamos a Pampita, el rating subía"

Analía Franchín estuvo como invitada a Pamela a la tarde y habló sobre la furia de Pampita contra Los ángeles de la mañana. Este miércoles,estuvo como invitada ay habló sobre la furia de Pampita contra

Franchín, que tiempo atrás fue panelista del ciclo conducido por Ángel de Brito, reveló que hablar mal de la modelo les generaba buenos números de audiencia.

"Ella reacciona así cuando le tocan la fibra, cuando ya no la puede caretear. Yo fui parte de ese programa, y tiene razón Pampita, nosotros la matábamos. Es más, una vez hice una autocrítica al aire, porque dije 'si nos está diciendo que algo es mentira y no tenemos manera de comprobarlo nosotros, démosle la derecha de que capaz nos estamos equivocando y estamos diciendo algo que no es'", dijo Analía.

"La matábamos y el rating subía. No seamos caraduras", concluyó.

Recordemos que el lunes, en su regreso de Rusia, donde la morocha estuvo para encontrarse con su pareja, Pico Mónaco y alentar a la selección que quedó eliminada con Francia el pasado sábado, Pampita se enfureció con una notera de Los ángeles de la mañana a quien le negó la nota y le disparó: "Son insoportables, son imbancables, son la peor... la peor... la peor mierd* de la tele, ustedes, Los Ángeles de la mañana", dijo muy ofuscada. Luego, con cara de pocos amigos le pidió a la cronista: "Quiero buscar un taxi, ¿me dejás tranquila?".

Ahora, según Analía Franchín, Pampita tendría sus motivos para reaccionar como lo hizo.

