Analía Franchín sobre el comentario de Ángel de Brito: "Me cago de risa porque..."

Este viernes, en pleno debate sobre los gastos que tenía Diego Maradona todos los meses, Ángel de Brito se despachó en "LAM" con un explosivo comentario sobre Analía Franchín.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre se refirió al gasto de electricidad que le vino a Rocío Oliva en noviembre pasado: "Pero, ¿qué hace? ¿Cómo se ilumina? ¡18 mil mangos!", señaló la panelista.

Luego, Yanina recordó una anécdota de Franchín: "Me acuerdo que a Analía Franchín un día le vino 10 mil pesos de luz, casi echa a todos los empleados, e hizo un escándalo".

Y Ángel arrojó: "¡Casi se infarta! ¿Te acordás que Analía aflojaba las bombitas para que no gasten? Conocí a poca gente más miserable que Analía Franchín, que le mando un beso grande. Porque Analía es miserable, no es cuidadosa".

"No, no es miserable. Es cuidadosa", la defendió Latorre. Y De Brito aportó más pruebas: "Acá contó que cambiaba los fideos caros, por unos de marca barata. Ella puede comprar el fideo que quiere el marido".

Consultada por PrimiciasYa.com, Analía contó cómo se tomó ese comentario: "Me cago de risa porque sé que lo dice desde el lado del humor. Siempre me carga porque soy muy cuidadosa con la plata y todo. Me divierte que lo diga así".

Por su parte, Ángel compartió la nota de este portal en Twitter y comentó: "Jajajaja son anécdotas que contaba Analía en Los Ángeles de la Mañana".

